Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы

Поисковик Google будет оштрафован на 500-700 тысяч рублей из-за того, что он не подключился к федеральной государственной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В сообщении говорится, что компания в течение 30 дней должна подключиться к федеральной государственной информационной системе. Через три рабочих дня поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска.

Подчеркивается, что за неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google подключится к федеральной государственной информационной системе. Позже был зафиксирован факт неисполнения этого требования.

Власти РФ с 26 сентября получили право штрафовать операторов поисковых систем за неисполнение обязанности прекратить выдачу сведений обо всех интернет-ресурсах с информацией, доступ которой в России ограничен.