Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы

Екатерина Масло
21:38 25.10.2018
Ранее Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к федеральной государственной информационной системе. Позже был зафиксирован факт неисполнения этого требования.
Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы
Фото: imago, stock&people, Globallookpress

Поисковик Google будет оштрафован на 500-700 тысяч рублей из-за того, что он не подключился к федеральной государственной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В сообщении говорится, что компания в течение 30 дней должна подключиться к федеральной государственной информационной системе. Через три рабочих дня поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска.

Подчеркивается, что за неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google подключится к федеральной государственной информационной системе. Позже был зафиксирован факт неисполнения этого требования.

Власти РФ с 26 сентября получили право штрафовать операторов поисковых систем за неисполнение обязанности прекратить выдачу сведений обо всех интернет-ресурсах с информацией, доступ которой в России ограничен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2018, 15:01
Путин заявил о необходимости повысить уровень оперативной подготовки армии РФ
Дата25.10.2018, 15:01
Путин заявил о необходимости повысить уровень оперативной подготовки армии РФ
Дата25.10.2018, 00:30
Отец Нурмагомедова рассказал о решении Атлетической комиссии по делу его сына
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата25.10.2018, 17:08
Авиабомбу «Дрель» могут принять на вооружение в 2019 году - разработчик
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:09 В стране и мире
Видео
Отличившиеся в российско-египетском учении десантники получили медали Минобороны России
18:57 В стране и мире
Видео
Момент ДТП с участием скорой в Подмосковье запечатлели камеры наблюдения
18:25 В стране и мире
Видео
В Сочи введен режим ЧС из-за ливней и затоплений
18:07 ОПК
Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» запланирован на 2027 год - разработчик
16:34 В стране и мире
Видео
В Госдуме одобрили новый налоговый режим для самозанятых
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Американцы нарвались, американцы получили» - эксперт назвал причины провала атаки дронов на базу РФ в Сирии
Видео
Минобороны РФ: террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты ВКС РФ
Видео
Своими глазами: «Звезда» публикует кадры запуска «Союза-2.1б»
Видео
ВС США промахнулись при сбросе броневика с самолета: видео
Светлану Лободу срочно прооперировали
Видео
Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.