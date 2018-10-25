Арестован вице-мэр Сочи
Накануне СК РФ начал масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции в Сочи.
Фото: sledcom.ru
Видео: Следственный комитет Российской Федерации, Youtube
Заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер арестован по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова Петренко.
Накануне СК РФ начал масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции в Сочи. В отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, он без оснований выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны ЛЭП.