Суд арестовал директора завода в Гатчине по делу о взрыве

Суд арестовал директора завода «Авангард», где 19 октября произошел взрыв, Георгия Михно.

«Суд отправил его под домашний арест», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК России по области.

ЧП на предприятии произошло 19 октября, после того, как в один из производственных цехов были допущены рабочие, не имевшие официального трудоустройства. В результате взрыва погибли пять человек.

24 октября Георгию Михно было предъявлено обвинение.