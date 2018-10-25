Аксенов встретился с родителями и преподавателями студентов колледжа в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел встречу с родителями и преподавателями студентов Керченского политехнического колледжа.

По словам Аксенова, на следующей неделе около 300 несовершеннолетних студентов колледжа отправятся в Артек. Еще сто учеников будут отдыхать три недели в санатории.

По словам Аксенова, в данный момент семьям погибших была выплачена помощь в размере одного миллиона рублей. Еще 28 семей пострадавших получили выплаты по 500 тысяч рублей.

Кроме того, по одному миллиону рублей было выплачено каждой семье погибших из федерального бюджета. Также из него планируется выплатить до 400 тысяч рублей пострадавшим.

На встрече глава Крыма поднял вопрос о присвоении инвалидности пострадавшим. Для его решения он пообещал закрепить его за заместителем министра здравоохранения Крыма.

Также Аксенов пообещал решить вопрос с транспортом, так как многие студенты живут на Таманском полуострове. Он рассказал, что планирует выйти с этой идеей на Минтранс РФ. Он пообещал, что подобная встреча будет проведена через месяц.

В конце мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Ранее студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в керченском колледже 17 октября. Также он устроил в учреждении стрельбу. В результате погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, трагедия произошла из-за недостатков в учебно-воспитательной работе с молодежью,