Лавров назвал сроки выхода США из договора о РСМД

Москва считает, что США в ближайшее время официально объявят о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«По переговорам в Москве, в ходе, в том числе, встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора», - рассказал он.

По словам министра, после официального объявления о выходе пойдет шестимесячный отсчет, который предусмотрен договором, затем соглашение прекратит свое действие не только для страны, которая инициировала выход, но и для другой участницы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, потому что Россия, по его мнению, его не соблюдает.