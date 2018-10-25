Климкин назвал Россию реальностью, которую невозможно игнорировать
Глава МИД Украины заявил, что странам необходимо обсудить ряд вопросов.
Фото: Nazar Furyk ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву.
«Россия — это реальность, которая рядом с нами», — приводит слова Климкина РИА Новости.
По его словам, странам необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе обмен пленными в Донбассе и пользование Азовским морем.
При этом Климкин уверен, что прежних отношений между странами уже не будет.