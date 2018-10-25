Момент ДТП с участием скорой в Подмосковье запечатлели камеры наблюдения

Один человек погиб и трое пострадали в аварии с участием машины скорой помощи недалеко от подмосковного Щелкова.

По предварительным данным, виновником смертельной аварии стал водитель легкового автомобиля. Мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение. В результате автомобиль медиков перевернулся.

Как «Звезде» сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции, все пострадавшие и погибшая находились в машине скорой.

В результате аварии погибла женщина, которая сопровождала больного. Трое сотрудников скорой помощи с травмами легкой степени тяжести госпитализированы в Щелковскую районную больницу. Пациент, который находился в скорой, не пострадал. Предполагаемый виновник аварии задержан.