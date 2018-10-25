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Алсу присвоили звание заслуженной артистки России

Екатерина Масло
18:47 25.10.2018
Церемония награждения прошла в Атриуме Большого театра.
Алсу присвоили звание заслуженной артистки России
Фото: alsou_a, instagram

Министр культуры России Владимир Мединский наградил певицу Алсу нагрудным знаком «Заслуженный артист России». Церемония прошла в Атриуме Большого театра.

Звания также получили актеры Максим Матвеев и Станислав Дужников, певицы Агунда Кулаева и Инна Маликова. Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк был удостоен звания народного артиста России.

Кроме того, Мединский наградил деятелей культуры, которые получили звания «Заслуженный деятель искусств РФ», «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный художник РФ».

Алсу - российская певица, народная артистка Республики Татарстан. Она стала известна в 1998 году, после выхода песен «Зимний сон» и «Иногда», которые до сих пор являются визитной карточкой артистки. В 2000 году Алсу представляла Россию на конкурсе Евровидение, где заняла второе место с песней «Solo».

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