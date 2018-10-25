«Место объединения русской истории» - журналист Андрей Медведев о главном храме ВС РФ

Все готово к началу строительства главного храма ВС РФ. Инициатива по его возведению принадлежит главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу. Площадка для будущего храма выбрана, в его основание уже заложен первый камень. Православный собор, который станет третьим по своим размерам в мире, скоро появится на территории подмосковного парка «Патриот».

Это настоящий культурно-исторический комплекс, в стенах которого будут проводиться экскурсии и мультимедийные выставки, посвященные истории славных побед российской армии.

Храм строится на народные пожертвования. Свою лепту вносят не только будущие прихожане, но и просто неравнодушные граждане. На сегодняшний день удалось собрать 1 198 634 317 рублей. Все текущие вопросы, связанные со строительством, будут решать сотрудники специально учрежденного благотворительного фонда «Воскресенье».

Заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» Андрей Медведев призвал всех неравнодушных принять участие и пожертвовать на строительство храма. До него это сделали многие журналисты, музыканты, актеры театра и кино, а также сами военные.

«Русский историк Николай Ульянов в своем эссе "Исторический опыт России" когда-то написал, с моей точки зрения, очень важную вещь: что невероятно важную роль в развитии, формировании и существовании Российского государства играл военный фактор. Практически каждая война, проходившая на территории нашей страны, была войной на выживание нации, на ее право на жизнь.

Если посмотреть кадры послевоенной кинохроники, то можно увидеть, что в 1945 году жители Нью-Йорка обнимались, радовались и дарили друг другу цветы. То же самое происходило во Франции и в Лондоне, и, как писал Ульянов, посмотрите на кары российской хроники: люди рыдают, потому что понимают, каким ужасом для них обернулась эта война, какую невероятную тяжесть на своих плечах вынес русский народ.

О том, что военный фактор играл ведущую роль в формировании Российского государства, писали и многие западные историки. Каждый раз все тяготы войны выносила на своих плечах та часть народа, которая носила форму. Будь то форма императорской, советской или российской армии. Именно поэтому нужен храм, в котором мы сможем поминать всех тех, кто когда-то положил свою жизнь, кто отдал самое дорогое, что у него было, за право нации и государства на жизнь.

Очень важно, чтобы у нас был такой храм. Мы должны понимать, что храм - это не только место для молитвы, это место объединения всей русской истории. Это место, где объединяется подвиг воинов на Куликовом поле и Бородино, подвиг защитников Севастополя и во время Великой Отечественной и Крымской войн.

Никогда не было в России главного военного храма. Теперь он будет, и, наверное, было бы очень здорово, если бы каждый из нас по мере сил и возможностей вложил посильную лепту в то, чтобы проект осуществился. Даже если вы человек неверующий и далекий от церкви, поймите: речь идет не только о вере. Это в значительной степени будет памятник всем тем, кто за Отечество сражался, сражается и будет сражаться в будущем, всем тем, для кого очень важным остается формулировка "Есть такая профессия - Родину защищать!"» - рассказал Медведев, комментируя инициативу министра обороны по строительству главного храма ВС РФ.

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