В Сочи введен режим ЧС из-за ливней и затоплений

Власти Сочи ввели режим ЧС из-за вызвавших подтопление ливней. В результате сильных дождей в Лазаревском районе Сочи подтоплены 27 придомовых территорий, в Адлерском районе - 30 придомовых территорий, десять человек были экстренно эвакуированы и временно размещены в санатории.

Из-за дождей перекрыто движение на автомобильной и железной дорогах в селе Макопсе, без водоснабжения остались поселки Сергей-Поле, Волконка, Солоники, нарушено газоснабжение в 3,2 тысячи домов села Волковка.

В Краснодарском крае после ливней подтоплены около 30 населенных пунктов, повреждены трассы и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушены несколько мостов. Все коммунальные и экстренные службы региона переведены на круглосуточный режим работы.

К настоящему моменту известно о двух погибших, двух пострадавших и одном пропавшем без вести в Туапсинском районе.