Иномарка столкнулась с каретой скорой помощи в Подмосковье

В Московской области столкнулись иномарка и машина скорой помощи. Авария произошла в поселке Свердловском. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России Татьяны Петровой, иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.