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В Службе безопасности Сирии рассказали, что будет с дезертирами после возвращения на родину

Виталий Акиньшин
18:12 25.10.2018
Из Иордании в Сирию через КПП «Насиб» начали возвращаться беженцы и дезертиры.

Таможенники на пограничном контрольно-пропускном пункте «Насиб» между Сирией и Иорданией работают в усиленном режиме. Переход, несколько лет закрытый из-за террористов, возобновил работу. Через него с иорданской территории в Сирию возвращаются беженцы. Среди них бывшие сирийские военные, которые оставили службу и скрылись за границей из-за опасений оказаться в плену боевиков. Теперь для них объявлена амнистия.

Махмуд Али - гражданин Сирии, бывший солдат сирийской армии. Он рассказал, что, когда пришли террористы, он дезертировал и несколько лет жил в Иордании.

«Я был вынужден бежать. Террористы нас разбили и предлагали перейти на их сторону. Убежать в Дамаск я не смог, дорога была перекрыта. Единственный путь, чтобы не попасть к боевикам, - это бежать в Иорданию», - рассказал Махмуд Али.

Когда он узнал об амнистии, которую объявил президент Сирии Башар Асад, решил вернуться. Специально для этого на КПП «Насиб» открылся пункт по урегулированию правового статуса уклонистов. Сейчас, говорит Махмуд, таких, как он, на иорданской стороне много. Как минимум 15 человек он знает лично. Махмуд рассказал, что они приедут в ближайшие дни.

«Если солдат покинул свою часть без автомата, то он сможет вернуться и продолжить службу в Сирии. Это в том случае, если он не совершил никаких преступлений и не воевал против сирийской армии. Тех, кто убежал в Иорданию, в течение полугода будут проверять наши спецслужбы», - рассказал сотрудник Службы безопасности Али Мухамад.

Возможности попасть в Сирию каждый из солдат ждал несколько лет.

«Я еду к родственникам под Дамаск на два-три дня. Я рад, что власти наших двух стран наконец договорились. Что путь безопасен. Нам очень нужна эта дорога. Приветствуем Башара аль-Асада», - рассказал Ислам Маффадж.

Прежде чем открыть «Насиб», российские саперы провели инженерную разведку и полное разминирование всей территории КПП. Сейчас строительные бригады спешно ремонтируют пострадавшие от ударов террористов здания погранотряда, таможни и магазина.

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