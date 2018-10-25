Лобода после операции с больничной койки обратилась к фанатам

Российская певица Светлана Лобода после операции обратилась к своим фанатам. В Instagram она опубликовала фото, на котором лежит под капельницей.

Артистка извинилась перед своими поклонниками за отмену концерта.

«Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу», - написала Лобода.

Ранее сообщалось, что во время репетиции концерта в Москве Светлана Лобода почувствовала недомогание. Певицу экстренно госпитализировали и прооперировали.

Артистке стало плохо во время репетиции в Москве. Ее экстренно госпитализировали и провели операцию по удалению камня из почки.