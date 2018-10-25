Названы сроки, когда сеть 5G будет доступна на всей территории России

Специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что сеть формата 5G будет работать на всей территории России. Об этом он рассказал во время выступления в Париже на симпозиуме в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.

По его словам, Россия входит в пятерку стран с самой низкой стоимостью доступа Интернета. Песков отметил, что в России в пять раз дешевле получить доступ к Сети, чем в Нью-Йорке, Сингапуре или Дубае.

«К 2025 году появится система 5G, она будет доступна на всей территории страны», - добавил спецпредставитель.

Песков отметил, что Екатеринбург - «тайное сердце российской промышленности», место, которое может удивить своих гостей. Он подчеркнул, что территория ЭКСПО станет «умным сердцем промышленного города», «запускающим преобразующие инновации для повседневного использования в городах и странах, которые не располагают большими средствами».