Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю

Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, предусматривающую усиление санкций в отношении Кремля из-за ситуации в Азовском море. Текст документа накануне был опубликован на официальном сайте ЕП.

Помимо призывов к усилению давления на Москву, в нем содержится инициатива по созданию поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу», в обязанности которого будет входить постоянный мониторинг обстановки в акватории Азовского моря.

Львиная доля претензий со стороны ЕС к России сводится к строительству моста через Керченский пролив. Ему в резолюции посвящено сразу несколько разделов. В частности, авторы документа сетуют на то, что таким образом якобы были нарушены навигационные права Украины.

На принятие резолюции уже отреагировал президент Украины Петр Порошенко.

«Благодарен членам ЕП за призыв к дополнительным целевым санкциям за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе», - написал Порошенко в Twitter.

Ситуация в акватории Азовского моря осложнилась в начале года, после задержания украинскими властями российского траулера «Норд». Тогда украинская сторона грозила санкциями и тюремным сроком капитану и членам экипажа. Вслед на траулером в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин». Агрессивные действия официального Киева повлекли за собой усиление пограничного контроля со стороны РФ в своей части Азовского моря.