Путин рассказал, на сколько будут увеличены пенсии военным

Денежное довольствие военных и приравненных к ним лиц будет увеличено на 4,3% с 1 октября 2019 года. Военные пенсии дополнительно повысят еще на 2%. Получается, что прирост денежных выплат тем, кто ушел на заслуженный отдых, составит 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в Минобороны заявили, что военные пенсии будут проиндексированы трижды в ближайшие три года. По словам заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой, этот прирост составит в среднем 4% ежегодно. По ее словам , индексация произойдет 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.