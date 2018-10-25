Порошенко отреагировал на принятие резолюции Европарламента по Азовскому морю

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Европарламентом резолюции по ситуации в Азовском море.

«Благодарен членам ЕП за призыв к дополнительным целевым санкциям за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе», - написал Порошенко в Twitter.

Ранее Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России, если ситуация в Азовском море обострится. Проект предполагает назначение «спецпосланника по Крыму и Донбассу», который займется положением дел в регионе.

В начале года ситуация с судоходством в Азовском море резко обострилась. Украина без оснований задержала российское судно «Норд». В августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин». Москва назвала действия Киева «морским терроризмом» и ответила ужесточением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.