Назван лучший фильм ужасов в истории

Издание IndieWire назвало картину Стэнли Кубрика «Сияние» лучшим фильмом в жанре ужасов.

Фильм был снят по произведению Стивена Кинга. Главную роль в нем сыграл Джек Николсон. По мнению писателя, эта картина – одна из худших экранизаций его книг.

В десятку лучших фильмов ужасов вошли «Техасская резня бензопилой», «Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Хэллоуин», «Психо», «Глаза без лица», «Нечто», «Чужой» и «Ночь живых мертвецов». Советская кинокартина «Вий» оказалась на 89-м месте.