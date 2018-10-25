В Минфине назвали самую действенную меру для стабилизации цен на бензин

В правительстве прорабатывают законопроект, который обяжет производителей нефтепродуктов получать специальную лицензию на экспортирование своей продукции с обязательными поставками определенного объема топлива на внутренний рынок.

По мнению главы департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексея Сазанова, эта мера может стать весьма эффективной для стабилизации цен на бензин. Однако она еще нуждается в юридической проработке, чтобы не «наложить дополнительной административной нагрузки на производителей». Его цитирует РИА Новости.

Сазанов подчеркнул, что поставлять продукцию на внутренний рынок – «святая обязанность социально ответственных компаний».