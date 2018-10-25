Хинштейн предложил решить вопрос контроля в Интернете на уровне ООН

Борьба с опасными сайтами должна регулироваться на международном уровне. Так считает депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Регулирование Интернета должно вестись на международном уровне... Возможно принятие какого-то акта - международной конвенции на уровне ООН, которая четко предусматривала бы правила и принципы действия Интернета в каждой стране», - отметил депутат в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По его мнению, именно международная конвенция позволит регулировать и так называемый Даркнет - скрытую сеть.

«Конечно, нужно наводить порядок и в этом. Я хочу заметить, что Даркнет - это не российская история. Он работает за рубежом, и достаточно активно. И поэтому я повторюсь: тема Интернета и его регулирования должна решаться не только на уровне национального государства, но и на межгосударственном уровне», - подчеркнул депутат.

Тема контроля за контентом в Сети вновь оказалась в центре внимания после трагедии в Керчи 17 октября. Четверокурсник Владислав Росляков привел в действие бомбу и расстрелял из помпового ружья студентов и преподавателей. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. По предварительным данным, взрывчатку Росляков изготовил самостоятельно - в этом ему помогли инструкции, скачанные из Интернета.

В связи с произошедшим в Керченском колледже часть общественности предложила ужесточить контроль за опасными ресурсами в Сети.

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