В Госдуме одобрили новый налоговый режим для самозанятых

В Госдуме одобрили в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. За проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против - шесть. Еще три парламентария воздержались. Об этом сообщает РБК.

Налог на профессиональный доход предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. В случае если услуги оказывают не физические, а юридические лица, ставка составит 6%. Также они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, один из авторов проекта, рассказал, что его суть - в создании минимального размера налогообложения и одновременно уходе от любых бюрократических процедур.

«Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле», - добавил он.

По его словам, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться предложенным государством режимом, ничего не изменится.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести штраф для незарегистрированных самозанятых, если будут приняты законы, направленные на проведение эксперимента по установлению специального налогового режима для них. Исследование планируют провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.