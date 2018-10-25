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Доломитовые Альпы в огне: на севере Италии горят леса

Ян Брацкий
16:23 25.10.2018
Застрявших на горящей горе альпинистов удалось эвакуировать при помощи вертолета.
Фото: Scaringi Fotogramma Ropi, Globallookpress

На севере Италии пылают леса. Пожар могла спровоцировать жара или падение дерева на высоковольтные провода. Накануне спасателям удалось эвакуировать из зоны бедствия в районе Валье-ди-Сан-Лукано двух альпинистов 29 и 34 лет, которые оказались в огненной ловушке. Мужчины совершали горный поход, когда пламя застало их врасплох, сообщает итальянский телеканала Rai News.

«Мы спускались по тропе вдоль канала, когда внезапно услышали гул. Мы не успели опомниться, как в одно мгновение в 50 метрах от нас появилось пламя», - рассказали Мишель и Андреа, туристы, застрявшие в горах.

Минувшую ночь мужчины провели в заснеженном овраге. Оттуда им удалось подать сигнал тревоги. Его перехватили спасатели и направили к месту бедствия поисковую группу на вертолете. Операция по спасению осложнялась плохой видимостью в районе пожара и сильным ветром.

Все это время застрявшие в горах туристы координировали действия спасателей по сотовому телефону, направляя их к месту своего убежища, подальше от огня.

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