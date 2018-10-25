В МИД заявили о готовности Москвы продолжать работу с США по ДРСМД

Москва готова продолжать работу с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, но Вашингтон не хочет действовать на равноправной основе. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, возможный выход США из Договора о РСМД может привести к новой гонке вооружений.

«Москва рассчитывает, что Вашингтон осознает необходимость диалога по Договору о РСМД», - сказала Захарова.

Мария Захарова отметила, что Москва будет вынуждена реагировать, если США разрушат ДРСМД. При этом она подчеркнула, что заявления США о нарушениях Россией ДРСМ не соответствуют действительности, никаких доказательств Вашингтон предоставить не может.

О том, что США могут выйти из ДРСМД, заявил 20 октября американский президент Дональд Трамп. Выход США из Договора о РСМД стал главной темой переговоров между Джоном Болтоном и российскими официальными лицами. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал угрозу выхода США из ДРСМД «шантажом».