Путин озвучил результаты деятельности спецслужб по предотвращению терактов

В этом году спецслужбы РФ смогли предотвратить 15 терактов на территории страны. Своеобразный итог девятимесячной работы оперативников ФСБ глава государства подвел на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю присвоения им очередных званий и чинов.

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень угроз за счет выверенных упреждающих действий», - отметил Путин.

Президент призвал также оперативно реагировать на проявления экстремизма и коррупции, действия зарубежных спецслужб и при охране государственной границы.