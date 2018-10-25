Путин озвучил результаты деятельности спецслужб по предотвращению терактов
Озвучивая результаты работы спецслужб, Владимир Путин отметил, что за цифрами статистики стоят «спасенные жизни людей».
Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
В этом году спецслужбы РФ смогли предотвратить 15 терактов на территории страны. Своеобразный итог девятимесячной работы оперативников ФСБ глава государства подвел на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю присвоения им очередных званий и чинов.
«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень угроз за счет выверенных упреждающих действий», - отметил Путин.
Президент призвал также оперативно реагировать на проявления экстремизма и коррупции, действия зарубежных спецслужб и при охране государственной границы.