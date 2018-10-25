Путин поставил СВР новую задачу

Президент России Владимир Путин поставил сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) задачу более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах, в том числе о ситуации в горячих точках мира.

«Информация должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной», - заявил Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Путин отметил, что поставленные задачи российские военнослужащие уже отрабатывали в ходе крупнейших в истории России учений «Восток-2018».

Об увеличивающейся активности иностранных спецслужб, которые действуют против России и ее союзников, президент сообщил во время своего посещения штаб-квартиры СВР в день 95-летия Службы внешней разведки.

О том, что США могут выйти из ДРСМД, заявил 20 октября американский президент Дональд Трамп. Выход США из Договора о РСМД стал главной темой переговоров между Джоном Болтоном и российскими официальными лицами. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал угрозу выхода США из ДРСМД «шантажом».