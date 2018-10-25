В Краснодарском крае затопило около двух тысяч домов

В результате ливней в ночь с 24 на 25 октября подтоплены домовладения в шести населенных пунктах Апшеронского района и 19 населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, а также железнодорожные станции и перегон. Для того чтобы оценить ущерб, в Туапсинском районе работает 34 группы. Всего подтопило более двух тысяч домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подтоплены 714 домовладений в городе Хадыженске, хуторе Кабардинская, станице Куринской, поселках Городке, Станционном, Старом Куринском.

В Туапсинском районе подтоплен 1241 дом. Кроме того, ливни разрушили пролет автодорожного моста в поселке Цыпка Туапсинского района.

Отмечается, что ночью были эвакуированы 362 человека. Их разместили в шести пунктах временного размещения. Всего в двух районах развернуты 46 таких пунктов, которые могут принять около 11 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в Краснодарском крае погибли два человека, трое пострадали. Также о судьбе еще одного человека ничего не известно.