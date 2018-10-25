В МИД уличили учения НАТО в Норвегии в «антироссийском характере»

Учения НАТО Trident Juncturе у берегов Норвегии носят антироссийский характер, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Об этом он сказал на полях Веронского экономического форума.

«На сегодня Россия обладает различными вариантами выбора наиболее оптимального военно-технического ответа на угрозы, которые могут носить совершено различный характер», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Учения НАТО Trident Juncturе начались 25 октября и закончатся 7 ноября. Он проходят в Норвегии. В маневрах примут участие более 50 тысяч военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.