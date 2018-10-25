Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по контролю за вооружениями

Россия не нарушает никаких международных обязательств в сфере безопасности и всегда открыта для равноправного диалога с партнерами, в том числе и на Западе. При этом российские власти будут делать все для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Россия никому не угрожает, мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями. При этом наш долг - сделать все необходимое для надежной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз», - сказал Путин.

Именно поэтому армия и флот будут и дальше модернизироваться. Прежде всего, в рамках новой государственной программы вооружений, подчеркнул глава государства.

«Акцент в ней сделан на разработку и постановку в войска перспективных образцов вооружений. Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки», - добавил Путин.

Новые вооружения, поступающие в войска, требуют повышения уровня боевой подготовки войск, напомнил президент. И здесь в полной мере будет учтен опыт боевых действий в Сирии, где российские военные решают сложные и многоплановые задачи.

Отчасти именно такие задачи решались в ходе совместных масштабных учений «Восток-2018», в которых, помимо российских, принимали участие китайские и монгольские военнослужащие.