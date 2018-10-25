Путин призвал Росгвардию усилить контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин призвал «серьезно усилить контроль» за оборотом оружия. Он отметил, что ждет от Росгвардии предложений по изменению законов. Об этом президент заявил на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«Необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», - сказал Путин.

Путин также отметил, что за девять месяцев сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.