Путин призвал Росгвардию усилить контроль за оборотом оружия
Владимир Путин ждет от Росгвардии на законодательном уровне предложений по усилению контроля за оборотом оружия в России.
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал «серьезно усилить контроль» за оборотом оружия. Он отметил, что ждет от Росгвардии предложений по изменению законов. Об этом президент заявил на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.
«Необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», - сказал Путин.
Путин также отметил, что за девять месяцев сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.