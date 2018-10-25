Путин заявил о необходимости повысить уровень оперативной подготовки армии РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень оперативной и боевой подготовки армии России, учитывая операцию в Сирии и характер потенциальных угроз.

«Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи», — сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Вместе с тем, по словам президента, «Россия никому не угрожает и строго соблюдает принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями». Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта к конструктивной работе с партнерами в интересах стабильности в мире.

Также на встрече с офицерами Путин поставил сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) задачу более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах, в том числе о ситуации в горячих точках мира.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что все крупнейшие предприятия России, вне зависимости от того, частные они или государственные, всегда должны быть готовы увеличить темпы производства военной продукции. Президент подчеркнул, что от этого зависит национальная безопасность.