Госдума приняла закон о праве депутатов отказаться от надбавок к пенсиям

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, дающий право депутатам и сенаторам добровольно отказаться от надбавок к пенсиям. В поправках говорится, что «гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее», подав заявление в Минтруд РФ.

Если депутат отказывается от надбавок, то это решение будет окончательным и бесповоротным, то есть повторно надбавки и преференции ввести будет уже невозможно.

О готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям уже заявили представители всех парламентских фракций.

Инициатором законопроекта стал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В ходе обсуждения пенсионной системы он заявил, что «начинать нужно с самих себя».

Турчак убежден, что депутаты должны получать такие же пенсии, как и другие граждане России.

Ранее на портале нижней палаты появилась информация о том, что депутат Госдумы в среднем получает пенсию в размере 46 626 рублей в месяц. При этом средняя пенсия в России составляет около 14 тысяч рублей.