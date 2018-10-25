Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о преднамеренном убийстве Джамаля Хашогги

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было преднамеренным. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб, сообщает местный телеканал «Аль-Ихбария».

«Подозреваемые в убийстве подданного Хашогги совершили преступление преднамеренно», - подчеркнул он.

При этом аль-Муаджиб отметил, что в настоящее время прокуратура продолжает следственные мероприятия на основе информации, которая поступает от совместной группы следователей королевства и Турции, уточняет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость иметь проверенные данные, чтобы реагировать на информацию о деле саудовского журналиста Джималя Хашогги.