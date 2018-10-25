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«Нажал на кнопочку, и давай»: в Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Егор Левин
13:56 25.10.2018
По мнению парламентариев, в прошлом в отличие от высокотехнологичного настоящего люди знакомились где придется и проходили более качественный путь перед тем, как стать «ячейкой общества».
«Нажал на кнопочку, и давай»: в Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств
Фото: pixabay

В комитете Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей выступили с идеей запрета сайтов и приложений для знакомств.

Глава комитета Тамара Плетнева рассказала, что в прошлом в отличие от настоящего с его высокими технологиями люди знакомились где придется, начиная с общественного транспорта и заканчивая улицей. При этом, по ее словам, место знакомства никогда не становилось гарантией светлого совместного будущего.

«Мы дружили, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?» - с негодованием отметила Плетнева.

Она пояснила, что встреча с малознакомым человеком может повлечь непредсказуемые последствия: он может оказаться психически нездоровым или аферистом.

Плетнева была бы рада и вовсе ограничить «весь Интернет», потому что дети, молодежь и старики «черпают оттуда все, что негоже». Слова депутата передает РИА Новости.

Между тем появились первые фото нового сервиса знакомств авторства Facebook. Отказавшись от систем работы «коллег по цеху», социальная сеть позиционирует свое приложение как портал для серьезных знакомств. Сейчас он находится на стадии тестирования и станет доступен после проведения всех необходимых проверок.

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