Пассажиры поезда провели ночь в тоннеле из-за потопа в Краснодарском крае

Артисты североосетинского Театра юного зрителя оказались в плену у непогоды в Краснодарском крае. Поезд, на котором ехали участники труппы, оказался заблокированным в тоннеле. В неволе его пассажиры провели более 15 часов.

Железную дорогу впереди размыло, и дальнейшее движение стало невозможным. Об этом рассказала актриса ТЮЗа Алина Березова. Девушка записала видеоролик с места событий и выложила его в Instagram.

«В тоннеле было очень душно и темно. Это, конечно, немного страшно. Ближе к девяти часам утра пассажиры начали переходить поближе к выходу из тоннеля, чтобы подышать свежим воздухом. После этого стало полегче», - рассказал Алина.

Сейчас пассажирские вагоны остаются на путях. Возможно, по ходу следования поезда на рельсы обрушился мост, разбор завалов которого займет какое-то время. К месту вынужденной стоянки спасатели доставили воду и еду. Никакой информации о сроках возобновления движения у людей нет. Однако есть возможность зарядить мобильные телефоны и связаться с близкими. Связь на этом участке пути есть, добавила актриса ТЮЗа.

Проливные дожди превратили Краснодарский край в настоящую зону бедствия. Подтопленными оказались более 1,5 тысячи домов в 27 населенных пунктах. Эвакуированы сотни человек. Оставшиеся в своих домах лишены электричества. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, дороги размыты.

Группировка сил МЧС в зоне ликвидации подтопления постоянно наращивается. Работы курирует лично глава ведомства. Создан оперативный штаб.