Forbes назвал самых богатых россиянок

Forbes составил список самых богатых россиянок. Первое место уже шестой год подряд удерживает жена экс-мэра Москвы и президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Второе и третье места поделили директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и Елена Рыболевлева. У них по 600 миллионов долларов.

На четвертом месте расположилась председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева, у нее тоже 600 миллионов долларов. А замкнула пятерку член совета директоров «Прогресс Капитала» Ольга Белявцева с 500 миллионами долларов.