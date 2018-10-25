«Американцы нарвались, американцы получили» - эксперт назвал причины провала атаки дронов на базу РФ в Сирии

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал «Звезде» новость о том, что январская атака дронов на базу ВКС РФ в Сирии координировалась с борта американского самолета. По его словам, по итогам произошедшего инцидента каждая сторона извлекла для себя пользу.

«Было 13 дронов, из которых семь было сбито нашими средствами ПВО. Шесть дронов были взяты под управление, три при посадке разбились. Ушлые американцы обеспечили их системой самоподрыва, чтобы никому не попались в лапы. Три дрона достались нашим специалистам, и мы получили достаточно серьезную военно-техническую информацию для того, чтобы заняться управлением их электронными мозгами. Причем эти дроны - не детские игрушки. Помимо намеченных ударов, они решали и другие задачи», - рассказал Баранец.

Он отметил, что первостепенная задача, поставленная американцами, по маскировке, отведению от себя подозрений и нанесению удара по базе, провалилась из-за явной технической сложности оборудования.

«Американцы пытались доказать, что дроны собрали на коленке игиловцы - с них и спрос, с этих бандюков. Но маски сняты - очевидно, что не на коленке это все собиралось», - заключил Баранец.

По его словам, второй задачей была военная разведка и определение так называемых дыр в зоне ПВО над Хмеймимом, куда в следующий раз могли бы прилететь новые дроны. И третей задачей стало определение возможностей России по радиоэлектронному противодействию беспилотникам.

«Если половину мы сбили, а половину посадили, это очень серьезный успех российских средств радиоэлектронной борьбы, и у меня, кроме восхищения, это ничего не вызывает», - порадовался эксперт.

Он также вспомнил, что американцы ранее и не скрывали, что, по их мнению, «Россия за последние годы сделала широкий шаг» в развитии подобных устройств. Военнослужащие США говорили о чрезвычайно агрессивной радиоэлектронной среде в Сирии, которая обеспечивалась усилиями российской стороны.

В конце эксперт подвел итог произошедшему, заявив, что Россия в любом случае не оказалась в данной ситуации в проигрыше.

«Такие "посылки" дронов и атаки на базы - мягко говоря, недружественные шаги США. Ну что же, американцы нарвались, американцы получили», - подчеркнул Баранец.

Как он сказал, российская сторона получила очень серьезный пакет информации для совершенствования собственного оружия и при этом «ткнула носом американцев».

Напомним, 5-6 января 2018 года российские военные объекты в Сирии подверглись атаке с воздуха 13 беспилотниками самолетного типа. Замминистра обороны РФ Александр Фомин прокомментировал инцидент, сообщив, что управление летательными аппаратами велось с борта американского самолета-разведчика Poseidon-8.