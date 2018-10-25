В столичном Дептрансе прокомментировали возможность введения динамических тарифов

В столичном Департаменте транспорта оценили предложение по введению динамических тарифов на проезд в общественном транспорте. В частности, речь шла о снижении цен на проезд в дневные часы. В пресс-службе ведомства радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что считают существующую систему тарифов оптимальной.

«Мы проанализировали множество разных способов регулирования спроса на поездки в городском транспорте и считаем, что динамические тарифы - это не главное средство привлечения пассажиров. Намного эффективнее предоставить москвичам качественный сервис и регулярное движение транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее с инициативой по введению динамических тарифов выступил Минтранс. Суть сводилась к тому, что цена проезда в час пик могла быть больше, чем в дневное время, когда спрос на передвижение по городу не так высок. При этом предлагалось учитывать объем пассажиропотока и загруженность транспорта. Таким образом, поездка в часы наименьшей напряженности на дорогах могла обойтись существенно дешевле.

Соответствующее обращение было направлено в Кабмин.