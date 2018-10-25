Васильева призвала вернуть психологов в школы после трагедии в Керчи

Психологи должны работать в каждом образовательном учреждении. Особенно это стало актуальным после череды трагических происшествий, подчеркнула министр просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом она заявила на общем собрании Российской академии образования.

По статистике, психологов стабильно сейчас не хватает в школе. По данным «Российской газеты», на одного специалиста приходится порядка 800 детей.

В Керчи 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погибли 20 человек, а сам Росляков покончил с собой.

В мае стрельба произошла в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина. Там один из студентов выстрелил из гладкоствольного ружья в своего однокурсника и также покончил с собой.

В Башкирии в апреле в одной из школ ученик ранил ножом преподавателя и ученицу.