Европарламент предложил ужесточить санкции против РФ в резолюции по Азовскому морю

В Европарламенте подготовили проект резолюции, в котором содержится призыв ужесточить санкции против России, если в Азовском море обострится ситуация.

В частности, как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента, в проекте предлагается назначить так называемого спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься положением дел в регионе.

Кроме того, в документе призвали Совет ЕС потребовать от России немедленного «прекращения» так называемых «интенсивных и дискриминационных инспекций судов», а также рассмотреть соответствующие контрмеры в случае необходимости.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале 2018 года, когда украинские пограничники задержали российский траулер «Норд». В августе текущего года Украина задержала танкер «Механик Погодин».