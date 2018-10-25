Таиланд ужесточает правила для туристов

Теперь всем туристам, которые посещают Таиланд, в обязательном порядке необходимо будет носить при себе документы или в крайнем случае их копии. Об этом пишет портал Tour Dom со ссылкой на принимающие путешественников в Таиланде компании.

Ужесточение правил проверки туристов связано с активизицией деятельности местной полиции по поиску нелегальных мигрантов. Проверки стражи порядка планируют проводить ежедневно в местах скопления людей - от баров до магазинов.

Отмечается, что путешественникам необходимо иметь при себе именно паспорт, водительские права, к примеру, полицейские в расчет брать не будут. При отсутствии необходимого документа при себе туриста будут задерживать до получения полицией оригинала паспорта.

Такие ужесточенные правила проверки миграционной полицией будут действовать до конца ноября.