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В Волоколамском районе Подмосковья избрали нового главу

Ян Брацкий
12:45 25.10.2018
Инаугурация нового главы состоялась сегодня.
В Волоколамском районе Подмосковья избрали нового главу
Фото: пресс-служба Администрации Волоколамского муниципального района

Заместитель министра экологии Московской области Михаил Сылка возглавил Волоколамский район. Сылка был выбран на заседании районных депутатов 25 октября. Нового главу поддержали 11 из 15 народных избранников, сообщает «360».

«Самое главное открытие для меня в Волоколамском районе - это то, что он обладает сильнейшим потенциалом. Я объехал весь район и считаю своей главной задачей возращение доверия к власти», - сказала Михаил Сылка, обращаясь к депутатам.

Новый глава Волоколамского района обещал оправдать доверие и вывести территорию в число передовых. Для этого планируется ускорить темп реализации региональных программ и проектов.

«Проблем в Волоколамском районе хватает. Это не только полигон, это и текущая повестка дня, очень много необходимо сделать. Ему во все это надо вникать. Мы как депутаты и одновременно главы поселений будет помогать ему в этом», - отметил председатель Совета депутатов района Сергей Блохин.

Для голосования среди депутатов всех кандидатов, предварительно отобранных конкурсной комиссией, внесли в список. Его составили в закрытом режиме. Ранее стало известно, что Михаил Сылка публично заявил о желании участвовать в конкурсе на должность главы Волоколамского района.  

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