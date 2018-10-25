Последствия непогоды: в Краснодарском крае затопило больницу

Журналист «Звезды» Алексей Величко рассказал о том, как в настоящий момент развивается ситуация в Краснодарском крае, где из-за непогоды улицы превратились в бурлящие реки, - вода сметает все на своем пути.

Величко отметил, что на территории двух районов - Хостинского и Адлерского - ситуация остается напряженной.

«В Кудепсте затопило сразу две улицы. Движение по ним было полностью приостановлено. Сейчас воду откачали», - говорится в сообщении.

Журналист также отметил, что под водой оказались одна из местных больниц и поликлиника. При этом меньше всего пострадал Центральный район.

«По сообщению МЧС РФ, три бригады спасателей находятся в Адлерском районе», - уточнил Величко.

Ранее стало известно, что глава МЧС РФ будет лично курировать работы по ликвидации подтоплений в Краснодарском крае. Евгений Зиничев уже вылетел в регион.