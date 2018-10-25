В Кремле с тревогой восприняли новость, что дронами боевиков в Сирии управляли с самолета США

В Кремле назвали тревожными сведения о том, что беспилотниками, которые атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, управляли с американского самолета-разведчика Poseidon-8. Официальную позицию Москвы озвучил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы и анализ будут проведены нашими военными», - сказал он.

О том, что дронами террористов, атаковавшими Хмеймим, управляли в ручном режиме с американского самолета, ранее сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Ручное управление осуществляет не какой-то крестьянин, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8», - констатировал он.

Песков также допустил, что тема дронов в Сирии может быть поднята на предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Планируется, что она состоится на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

В Пентагоне пока озвученные Минобороны РФ данные по дронам боевиков и их поддержке с американского борта не прокомментировали.