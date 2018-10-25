«Дикарям это не под силу» - эксперт рассказал, кто запустил дронов на российскую базу в Хмеймиме

Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал «Звезде» заявление замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина о том, что атака дронами на базу ВКС РФ в Сирии управлялась с американского самолета-разведчика. По словам специалиста, сама атака позволила понять, что в деле точно не замешаны представители террористических группировок.

«Когда была атака дронами наших баз в Сирии, стало понятно, что это отнюдь не игиловцы, не "дикари", которые бегают там с автоматами по горам. Это люди, которые знают толк, умеют эксплуатировать высокотехнологичное оружие», - заявил Жилин.

Он подчеркнул, что программное обеспечение нападающих было великолепным, а ведущий дрон ориентировался по рельефу местности через камеру, «раздавая информацию всей группе».

«Понятно, что "дикарям" это не под силу», - подытожил Жилин.

Он также выразил мнение, что «Соединенные Штаты Америки и англосаксы в целом используют терроризм как оружие третьей мировой войны».

Напомним, 5-6 января 2018 года российские военные объекты в Сирии подверглись атаке с воздуха 13 беспилотниками самолетного типа. Замминистра обороны РФ Александр Фомин прокомментировал инцидент, сообщив, что управление летательными аппаратами велось с борта американского самолета-разведчика Poseidon-8.