Коротченко призвал ждать объяснений от Пентагона о координации дронов боевиков в Сирии

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал «Звезде» информацию о том, что управление дронами, которые атаковали базу ВКС РФ в Сирии Хмеймим, велось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

По словам эксперта, вопрос в данном случае заключается в том, как теперь США намерены объяснить свои действия, поскольку «такие заявление просто так не делаются».

«Следовательно, они подтверждены стопроцентно разведывательной информацией. Заявляя об этом Фомин фактически предъявляет от имени российского военного ведомства претензии к Пентагону. Теперь ждем, как Пентагон на это отреагирует», - отметил Коротченко.

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов отметил, что такие действия со стороны США являются «наглостью, которая превышает все допустимые границы».