Из зоны подтопления в Краснодарском крае эвакуированы сотни человек

Жители 27 населенных пунктов в Краснодарском крае пострадали от обильных паводков вызванных сильнейшими ливнями. Подтопленными оказались 1662 дома, сообщается на официальном сайте МЧС по Краснодарскому краю. Потоки воды полностью уничтожили приусадебные участки и размыли дороги.

Непогода вмешалась в движение поездов. Сошедший с гор грязевой поток вперемежку с камнями и поваленным и деревьями разрушил часть железнодорожного полотна на станции Чилипси.

Жильцы более 2500 домов остаются без электричества. Провода оборваны падающими деревьями и сильным ветром. Аварийно-восстановительные бригады работают в несколько смен.

Последствия подтоплений сейчас ликвидируют 781 спасатель, задействованы 207 единиц техники, в том числе лодки и катера. 406 человек эвакуированы из опасной зоны и сейчас находятся в безопасности.

Ранее стало известно о наращивании группировки сил и средств МЧС РФ в зоне паводка. Туда перебрасываются дополнительные отряды спасателей и техника для работы на затопленных улицах. В готовность приведены резервы, в том числе авиация. На место ЧП вылетел лично глава МЧС Евгений Зиничев. Он будет курировать ход поисково-спасательных и восстановительных работ.