Снег с дождем сделают опасным движение по дорогам Московского региона

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о возможных затруднениях движения на московских дорогах из-за непогоды. Автомобилистам следует по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте.

Как сообщает ЦОДД, вечером и ночью в Московском регионе ожидается первый снег. Из-за него дороги могут стать скользкими.

«От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге», - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте организации.

Ранее метеоэксперты сообщили о резких заморозках, которые придут в регион с 22 по 28 октября. Отмечается, что в основном на неделе будут идти дожди, но в ночь с четверга на пятницу высока вероятность выпадения первого снега и наступления заморозков.