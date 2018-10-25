«Беспредельное хамство» - Шаманов о координации США дронов террористов в Сирии

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал «Звезде» информацию о том, что управление дронами, которые атаковали базу ВКС РФ в Сирии Хмеймим, велось с самолета-разведчика США Poseidon-8. Ранее об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Это говорит о том, что наглость превышает все допустимые границы. Уже доказано технически и технологически, что ранее сбитые и представленные в том числе и западным журналистам самодельные так называемые дроны с более высоким качеством сделаны методом отверточной сборки, то есть они изготавливались не на коленке, а на предприятиях с высокой технологической оснащенностью», - сказал он.

Шаманов отметил, что если такими дронами еще и начали управлять, то на военном языке это называется «беспредельное хамство».