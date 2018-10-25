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Вечно живые: «Несокрушимый» рассказал об историческом подвиге советских танкистов

Алексей Казанников
11:20 25.10.2018
Герои, руководимые своим командиром, вели огонь по танкам противника до последнего снаряда.

На экраны страны выходит долгожданная премьера военной драмы «Несокрушимый» о бессмертном подвиге экипажа танка КВ-1 летом 1942 года под Ростовом. Тогда танкисты остались одни против целой колонны вражеской бронетехники и вышли победителями из неравного боя.

Экипаж Семена Коновалова в одиночку уничтожил в общей сложности более 20 боевых машин Третьего рейха. Продюсеры ленты скрупулезно изучили архивные документы и по крупицам восстановили события минувших дней.

КВ-1 совершил вынужденную остановку в районе населенного пункта Каюков для ремонта танка. Здесь их и настигли немцы. Русские танкисты приняли бой и смогли уничтожить четыре немецких «Пантеры», после чего вступили в сражение и с подоспевшей подмогой неприятеля. Бой описан в наградном листе командира экипажа Семена Коновалова.

«Герои-танкисты, руководимые своим командиром Коноваловым, ведут огонь по танкам противника до последнего снаряда. Они уничтожают еще шесть вражеских танков, бронемашину и восемь автомашин с вражескими солдатами и офицерами», - значится в документе.

Тогда все думали, что экипаж не выжил в бою, но это оказалось не так. Командование отправило разведчиков на поле боя - те доложили, что все участники героически погибли, но позже истина открылась.

Коновалов прошел Сталинград и Курскую дугу, войну окончил в Германии командиром танкового батальона. Подвигов могло быть много, но «Несокрушимый» - только об одном из них.

После окончания войны Семен Коновалов продолжил службу. В запас ушел только в 1956 году. После этого преподавал в танковом училище, работал на железной дороге, а последние годы своей жизни трудился инженером на заводе электровычислительных машин. Умер в перестройку, в 1989 году, но его подвиг будет жить вечно.

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