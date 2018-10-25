Глава МЧС вылетел в Краснодарский край для ликвидации последствий потопа

Глава МЧС РФ будет лично курировать работы по ликвидации подтоплений в Краснодарском крае. Евгений Зиничев уже вылетел в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент в зоне подтопления находится 27 населенных пунктов. От непрекращающихся ливней пострадало более 1,5 тысячи приусадебных участков. Бурные потоки воды уничтожили посевы и размыли дороги. Свои дома были вынуждены покинуть около 400 человек.

К этому часу последствия непогоды устраняются. Евгений Зиничев пред поездкой заслушал доклады ответственных лиц с места ЧП и принял решение нарастить группировку сил в Туапсинском районе Сочи. Принято решение о дополнительной переброске 100 спасателей и около 30 единиц техники. Помимо разбора завалов и откачки воды с улиц и из подвалов домов, специалисты МЧС займутся восстановлением железнодорожного сообщения в зоне бедствия.

Краснодарский край оказался в центре циклона. Там уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Улицы оказались затоплены. По ним плавают деревья и автомобили. Люди передвигаются прямо по воде.